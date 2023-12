Jazz, Pop und Weihnachtliches Silje Nergaard zu Gast im Scala-Club

Die Norwegerin mit der sanften Stimme ist für ihren gefühlvollen Perfektionismus bekannt und dafür, dass sie sich in ihren Liedern auch ernsthafte Gedanken zum Leben in unserer Welt macht. Nun ist sie zusammen mit ihrem Pianisten Espen Berg auf Weihnachtstour unterwegs. Dem Scala-Publikum bescherte sie mit ihren Liedern und Erzählungen eine friedliche und behaglichen „Auszeit“. Auf dem Programm standen eigene Weihnachtslieder (aus dem Album „If I could wrap up a kiss“), bekannte Jazz-Klassiker, aber auch norwegische Weihnachtslieder. Und – ganz nebenher erfuhr das Publikum von ihr auch ein paar ganz persönliche Weihnachtserlebnisse.