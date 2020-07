Badeunfall am Silbersee : 59-Jähriger drohte zu ertrinken

Der Silbersee ist einer der beiden Seen in Leverkusen, in denen Baden erlaubt ist. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Küppersteg Rettungsdienstkräfte der Feuerwehr reanimierten am Sonntagnachmittag einen Badegast am Silbersee. Andere Besucher des Naherholungsgebiets hatten den bewusstlosen Mann aus dem Wasser gezogen.

Notruf bei der Feuerwehr vom Silbersee am späteren Sonntagnachmittag. „Einer Person sei im Wasser nicht mehr zu sehen, meldeten Anrufer“, berichtet Martin Gäde von der Berufsfeuerwehr. „Aber schon auf der Anfahrt war klar, die Person ist bereits wieder an Land.“ Dies hatte ein weiterer Anruf bei der Feuerwehr ergeben.

Im vergangenen Jahr war es am Silbersee zu einem tödlichen Badeunfall gekommen. Dabei war ein 41-Jähriger Leverkusener am See verschwunden, eine großangelegte Suchaktion von Feuerwehr und Polizei war die Folge. Polizeitaucher fanden den Toten schließlich im See.