Guildo Horn kommt : „Silberhochzeit“ auf der Bierbörse

Werner Nolden und Saskia Külzer stellen das Programm der 33. Bierbörse vor. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Am 9. August startet die 33. Bierbörse. Dabei gibt es nicht nur köstlichen Gerstensaft, sondern auch an jedem Abend ein Konzert im Zirkuszelt.

Von Gabi Knops-Feiler

Braukunst aus aller Welt können tausende Besucher genießen, wenn die 33. Opladener Bierbörse vom 9. bis 12. August ihre Pforten an der Kastanienallee öffnet. Mehr als 1000 verschiedene Sorten gehören zum Angebot, darunter Spezialitäten und Neuheiten wie „Mythos“ aus Griechenland oder „Xingu“ aus Brasilien. Aus dem Nachbarland Schweiz stammt das „Appenzeller“, aus Würzburg das „Sternla“-Bier, aus der Eifel ein „Vulkan“-Bier und aus Köln das „Schreckenskammer“-Kölsch. Um lange Warteschlangen am dortigen Stand in Zukunft zu vermeiden, fließt der Gerstensaft voraussichtlich über eine Zapfanlage statt aus Fässern. Erste Bierwagen stehen bereits auf dem Gelände, der eigentliche Aufbau beginnt ab Samstag.

Das Bühnenprogramm im Zirkuszelt startet am Freitag mit dem Auftritt der Deutsch-Rock-Band „Hörgerät“, die schon öfter beim Pattscheider Dorffest zu Gast war. Am Samstag meldet sich „Department of Rock“ nach einjähriger Pause zurück. Für ausgelassene Partystimmung am Sonntag sorgen die fünf Jungs von „Kasalla“, sie werden Zuhörer bei ihrem zweieinhalbstündigen Konzert sicherlich frühzeitig auf die fünfte Jahreszeit einstimmen.

Info 15 Linden für die Kastanienallee Bäume Für Bäume sind es zunehmend harte Zeiten aufgrund von Trockenheit und Schädlingen. Mit Freunden und Partnern hat sich Werner Nolden zusammengeschlossen, um kranke Bäume auf der Kastanienallee in naher Zukunft nach und nach zu ersetzen. Angeschafft werden sollen vorerst rund 15 Bäume – voraussichtlich Linden – die etwa acht Meter hoch sind. Die Kosten pro Baum bezifferte Nolden mit rund 2000 Euro.

Am Montag feiern Bierbörsen-Veranstalter Werner Nolden und Entertainer Guildo Horn ihre 25-jährige Bierbörsen-Freundschaft. Obwohl sich „Mallorca-König“ Jürgen Drews zunehmend aus der Öffentlichkeit zurückzieht, präsentiert er mit Horn einige seiner Schlager. „Das werden einige lustige Stunden“, verspricht Nolden.

Besucher, die sich bedrängt fühlen oder in Notsituationen geraten, bekommen in diesem Jahr erstmals mit der Frage „Wo geht’s nach Panama?“ einfache und unkomplizierte Hilfe an allen Ständen, bei Sicherheitskräften, städtischen Mitarbeitern und Polizisten. Das aus England stammende Konzept solle helfen, das Festivalerlebnis sicherer zu machen, erläuterte eine Mitarbeiterin des Jugendamtes.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen zwischen Freitag und Montag, jeweils 15 Uhr bis Mitternacht, ist frei. Aus Sicherheitsgründen ist das Mitbringen von Rucksäcken, Taschen im DIN-A4 Format oder Bollerwagen nicht gestattet. Alle Ein- und Ausgänge werden entsprechend kontrolliert.

Nolden achtet aber nicht nur auf Sicherheit, sondern auch auf die Umwelt. „Wir wollen ab 2020 komplett ohne Plastik arbeiten“, kündigt er an. Weil Speisen mit Holzbesteck nicht jedermanns Sache sind, testet er schon jetzt biologisch abbaubares und kompostierbares Besteck aus Maisstärke. Der Umwelt zuliebe trennt er sich überdies von den Lichterketten, die zuletzt an den Kastanienbäumen angebracht waren.

„Der Meister“ Guido Horn tritt zum 25. Mal auf. Foto: Miserius, Uwe (umi)