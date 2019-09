60 Jahre : Siedlung Mathildenhof feiert ein Friedensfest

Steinbüchel (RP) Vor 60 Jahren zogen Menschen in die damals neu geschaffene Siedlung Mathildenhof. Wie bereits zum 50-jährigen Jubiläum organisierte der Bürgerverein Steinbüchel für Sonntag ein lebendiges Fest.

Neben einem Kinderfest gab es auch für die älteren Jahrgänge eine gesellige Gelegenheit zum gemeinsamen Feiern. Das Motto „Friedensfest“ zog sich wie ein roter Faden durch das Programm. So startete der Festtag um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Anschließend begann das Bühnenprogramm mit Auftritten des Akkordeonorchesters der Musikschule Leverkusen, von Kindergarten- und Schulgruppen bis hin zum Budoclub Leverkusen. Tanzgruppen von Schulen und Tanzschulen zeigten ihr Können. An vielen Ständen von Vereinen, Schulen und Kitas gab es eine große Auswahl an Speisen und Getränken.