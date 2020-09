Corona aktuell : Siebter Corona-Todesfall in Leverkusen

Leverkusen Ein 69-jähriger Mann aus Leverkusen mit Vorerkrankungen, der sich mit dem Corona-Virus infiziert hatte, ist im bereits im August in einem auswärtigen Krankenhaus gestorben. Damit starben bisher sieben Leverkusener an den Folgen einer Corona-Infektion.

Die entsprechende Meldung an das Leverkusener Gesundheitsamt erfolgte erst mit Verzögerung diese Woche, berichtet die Stadtverwaltung am Mittwoch. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle in Leverkusen auf sieben. Die Mortalitätsrate liegt aktuell bei 4,2 pro hunderttausend Einwohnern und somit weiterhin deutlich unterhalb des Landesdurchschnitts in NRW. . Seit März 2020 wurden in Leverkusen 428 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet, 349 Bürger sind mittlerweile genesen. Im Klinikum Leverkusen werden aktuell zwei Covid-19-Fälle behandelt, ein Patient wird intensivmedizinisch betreut und kommt aus Leverkusen.