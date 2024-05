Musik-Festival in 26 Leverkusener Lokalen kommt gut an Feines Heimatgefühl bei kölschen Kneipen-Tön

Es ist bereits das siebte Mal, dass das Leverkusener Kneipenfestival stattfand. Und mit 26 teilnehmenden Lokalen und zahlreichen Künstlern am vergangenen Samstag steigt das Interesse im Vergleich zu den vergangenen Jahren wieder. Obwohl der Spitzenwert von 30 Kneipen in diesem Jahr nicht erreicht wurde, hatten die Besucher doch eine große Auswahl. Zehn Kneipen in Wiesdorf, zehn in Opladen und sechs in Schlebusch.