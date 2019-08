Tier-TV im Netz : Webcam in Nistkasten: Nachwuchs bei Familie Siebenschläfer

Siebenschläfer TV Geburt von drei bis vier Frischlingen. Foto: Nabu

Leverkusen (bu) Nackt aber wohlbehütet, so präsentieren sich drei bis vier blinde Leichtgewichte, die gerade einmal je fünf Gramm auf die Waage bringen und soeben das Licht der Welt erblickt haben. Die Szene ist derzeit im „Siebenschläfer TV“ des Nabu Leverkusen live im Netz zu sehen.

Seit 2015 zeigt die Webcam das Leben der Siebenschläfer in einer eigens eingerichteten Bruthöhle.

„So frisch nach der Geburt präsentieren sie sich noch in einem kräftigen Rosa – aber diese Phase dauert nicht lange. Schon nach zwölf Tagen wird das erste hellgraue Jugendfell gewachsen sein“, erklärt Projektleitern Regine Kossler. Bei Siebenschläfern kommen die Jungen ohne Fell auf die Welt. Sie sind bei der Geburt so groß wie eine Bohne, haben die Augen noch geschlossen und könnten in den ersten Tagen noch nicht sehen. Sie sind daher vollkommen hilflos auf ihre Mutter angewiesen, die sich fürsorglich um sie kümmert. Über die weltweit einzige Nistkastenkamera bei Siebenschläfern kann nun beobachtet werden, wie sie krabbeln und gesäugt werden. Kossler: „Da die Kleinen noch kein Fell haben, werden sie häufig von der Mutter gewärmt und sind dann natürlich schwerer zu erkennen – Naturbeobachtungen brauchen halt ein wenig Geduld.“

Durch die nährreiche Muttermilch wachsen die Jungen enorm schnell. In den kommenden sechs Wochen werden sie immer frecher und selbstständiger und trainieren ihre Fähigkeiten. Nach dieser Zeit unternehmen sie bereits die ersten Ausflüge in die Umgebung, kommen aber immer wieder in die Höhle zurück. Der Siebenschläfervater jedoch ist während der gesamten Aufzucht der Jungen naturgegeben nicht mehr zu sehen, heißt es in einer Pressemitteilung des Nabu.

Siebenschläfer. Foto: Nabu