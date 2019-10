Höhe Kreuz Leverkusen : Sieben Verletzte bei Unfall auf der A 3

Vier Autos waren an dem Unfall beteiligt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Sieben Verletzte, einer davon schwer, und erheblicher Sachschaden waren die Folgen eines Unfalls am Samstagabend auf der Autobahn 3. Wie die alarmierte Feuerwehr Leverkusen mitteilt, waren gegen 19 Uhr in Höhe des Autobahnkreuzes Leverkusen in Fahrtrichtung Oberhausen vier Autos ineinander gefahren.

