Einsatz zwischen Leverkusen und Burscheid Sieben Verletzte bei Unfall auf der A 1

Insgesamt waren mehrere Rettungswagen aus Burscheid, Leichlingen, Leverkusen und Remscheid im Einsatz. Die sieben, meist leicht verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Während des gesamten Einsatzes war die Autobahn in Fahrtrichtung Leverkusen komplett gesperrt, was einen langen Stau zur Folge hatte. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.