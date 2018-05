Leverkusen: Sieben Schüler sind Topmanager für einen Tag

Leverkusen Chef der Sonderabfallverbrennungsanlage im Currenta-Entsorgungszentrum in Bürrig zu sein - wie sich das anfühlt, können Schüler im Sommer testen. Genauer gesagt ein Schüler, der sich innerhalb des Projekts "Meine Position ist spitze" um den Posten bewirbt. Wer ausgewählt wird, darf einen Tag auf diesem und weiteren Chefsesseln von Chemieunternehmen im Rheinland sitzen.

Die Aktion von ChemCologne in den Sommer- und den Herbstferien ist für Schüler ab 16 Jahren gedacht. Sieben Mitgliedsunternehmen der Brancheninitiative stellen einen Tag lang dazu leitende Positionen zur Verfügung. Die Bewerbungsfrist für Schüler endet am 1. Juni. "Es sind schon zahlreiche Bewerbungen eingegangen. Wir wollen aber allen Schülern die Chance geben, sich noch zu beteiligen. Auch Schüler, die jetzt ihr Abitur absolviert haben, sind eingeladen sich zu bewerben", betont ChemCologne-Geschäftsführer Daniel Wauben. Einen Chefsessel hält in Leverkusen auch Lanxess bereit, den des Globalen Leiters Kunststoffadditive. Weitere Informationen zu den Führungspositionen und den Bewerbungsdetails im Internet: www.meine-position-ist-spitze.de.