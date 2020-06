Corona aktuell : Sieben Leverkusener sind an Covid-19 erkrankt

Die Corona-Fallzahlen sind aktuell stabil in der Stadt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Zwei neue Infizierte und ein Genesener kommen am Freitag hinzu. Rechnerisch bedeutet dies: sieben aktuell an Covid-19 erkrankte Leverkusener. Das Freiwilligenzentrum bietet wieder Beratugen an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Fallzahlen Übers Wochenende sind die Zahlen im Zusammenhang mit dem Coronavirus stabil geblieben: Wie am Freitag und Samstag sind am Sonntag sieben Leverkusener an Covid-19 erkrankt. Insgesamt nennt die Stadt 246 mit dem Virus Infizierte, 234 Betroffene gelten mittlerweile als genesen, fünf Leverkusener sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Wellcome Das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund, in dem Ehrenamtler Familien nach der Geburt eines Babys unterstützen, nimmt nach der Corona-Pause die direkte Arbeit in den Familien wieder auf. Kontakt: 02171 581478.

(LH)