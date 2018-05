Serie Wir Öffnen Schubladen : Sie sammelt Noten, er hortet Werkzeuge

Foto: Uwe Miserius

Leverkusen OPLADEN Bisher hatten Brigitte Stahl-Hackländer und Ferdinand Hackländer zwar ihre eigenen Schreibtische, aber die waren mit ähnlichen Dingen gefüllt. Denn das Theologen-Ehepaar teilte sich eine Pfarrstelle in der Evangelischen Kirchengemeinde Opladen. Nach 39 Jahren am selben Ort gehen sie nun zusammen in den Ruhestand. "Zeit, die Schubladen auszumisten, aufzuräumen und neu zu bestücken", sagt die Pfarrerin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Klein

Angefangen hat sie damit bereits vor dem offiziellen Abschiedsgottesdienst am 27. Mai um 14 Uhr in Quettingen. Obenauf liegen jetzt Saxophon-Noten, denn eines hat sie sich für den Ruhestand fest vorgenommen: viel mehr zu üben. Bisher hatten im Alltag andere Dinge Vorrang. Zwischen Konfiunterricht, Beerdigungen, Seniorenkreis und Gottesdienstvorbereitung reichte die Zeit gerade für die Bigband der Gemeinde, in der sie seit Jahren mitspielt.

Was weiterhin griffbereit bleibt, sind Materialien zum Meditativen Tanz, den sie in der Kirche etabliert hat oder Materialien für die Frauenhilfe, die sie monatlich als Referentin besuchen wird.

Info Neue Serie gewährt ungewöhnliche Einblicke Welche Dinge verwahren Sie in ihrer Schublade? Nur das Nötigste? Oder stapeln sich in ihrem Schreibtisch jede Menge Andenken und Krimskrams? In loser Folge werden wir künftig in die Schubladen bekannter und weniger bekannter Leverkusener stöbern. Lassen Sie sich überraschen, was wir darin finden.

Ferdinand Hackländer will künftig sehr viel öfter die Schubladen in seinem Keller aufziehen, die er selbst gebaut hat, um darin sein Werkzeug gut sortiert und ordentlich beschriftet unterzubringen. Eine richtige kleine Schreinerwerkstatt, in der schon so manches Teil entstanden ist und die Pläne für die nächsten Vorhaben reifen: Gartengerätehaus, Außenbackofen und ein Baumhaus.

Zehn Monate lang waren sie "Pendler", seit sie im vergangenen Sommer vom Quettinger Pfarrhaus nach Bürrig gezogen sind, wo sie zusammen mit einem der drei Söhne ein Zweifamilienhaus gekauft haben. Da gibt es natürlich genug zu tun für einen begnadeten Hobby-Handwerker.

"Es war eine schöne Zeit", sagen beide. Und sie hätten nie ernsthaft über einen Ortswechsel nachgedacht. Wurzeln zu schlagen sehen sie als großen Vorteil an, gerade in einem Beruf, wo das Zwischenmenschliche eine entscheidende Rolle spielt und sich Berufs- und Privatleben nicht immer trennen lassen.



zurück

weiter

In fast vier Jahrzehnten haben sie ganze Familien begleitet, manche schon über drei Generationen. Sie kennen viele Geschichten von und zu Leuten. "Gespräche zu führen war uns immer wichtig, auch über alltägliche Themen", sagt Brigitte Stahl-Hackländer. "Das kann man nur, wenn man sich für die Menschen interessiert."

Die Arbeits-Schwerpunkte hat sich das Pfarrer-Ehepaar einvernehmlich aufgeteilt: Sie wählte die Seniorenarbeit und (auch auf Kirchenkreisebene) die Frauenarbeit, er entschied sich für die Zusammenarbeit mit Schulen Kindergarten und Familien.

Mehrere Wechsel hat das Pfarrerehepaar dennoch in derselben Kirchengemeinde erlebt. Angefangen haben sie am Friesenweg, bis das Gemeindehaus dort geschlossen wurde. Sie wechselten zur Humboldtstraße, bis auch diese Gottesdienststätte abgewickelt wurde und sie nach Quettingen zogen. Im Nachhinein haben sie sich dort besonders wohl gefühlt, weil sie im Pfarrhaus mit direkter Verbindung zu Gemeindehaus, Kirche und Kindergarten wohnten. Da waren sie mitten in der Gemeinde angekommen.

Trotz Abbau und Abschieden habe sich doch immer wieder etwas Neues ergeben, sagt Ferdinand Hackländer, und beide versichern: "Es gab nicht einen Tag, an dem ich dachte: Beruf verfehlt." Besondere Freude hatten sie immer an den Gottesdiensten. "Das war für uns nie eine Last." Dass sie nach der Geburt der Kinder 31 Jahre lang Job-Sharing machen konnten, betrachten sie als Geschenk, obwohl beide sicher mehr gearbeitet haben als je 50 Prozent.

(RP)