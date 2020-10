Alle wollen aufs E-Bike : Sie können gar nicht schnell genug produzieren: So sehr profitieren Radhändler von Corona-Krise

Leverkusen Viele Leverkusener entdecken das Radfahren (wieder) für sich wieder, bevorzugt auf E-Bikes. Kunden müssen sich beim Kauf auf lange Wartezeiten einstellen.

Aber: So positiv sich der Fahrradboom einerseits auch ausgewirkt hat, so negativ ist andererseits die Situation. Wer sich jetzt ein neues Zweirad zulegen oder sein eigenes Fahrrad in Reparatur geben möchte, muss viel Geduld aufbringen. Denn die Händler haben mit Engpässen und Verzögerungen bei der Materialbeschaffung zu kämpfen.

Obwohl sie gut vorgeplant hätten, seien manche Modelle erst wieder im Frühjahr zu haben, versichert auch Tobias Schiffer, Verkäufer beim Fahrradcenter Prinz an der Bismarckstraße. „Wir verkaufen bereits aus unseren Reserven“, berichtet Juniorchef Armin Würden-Esch aus dem Geschäft Zweirad Esch an der Kölner Straße und ergänzt: „Die langen Lieferzeiten bremsen den guten Umsatz wieder aus. Es ist sehr anstrengend geworden, den Kunden zeitnah zu helfen. Zuletzt mussten sie fast drei Monate warten, bis wir alle Teile zusammen hatten.“

Die Gründe für den Trend zum Rad sind vielfältig. Nicht zuletzt der Umstieg auf alternative Verkehrsmittel und der Drang nach Bewegung an der frischen Luft dürften dafür verantwortlich sein. Zu diesem Ergebnis kommt eine von der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) in Auftrag gegebene Umfrage. Etliche Menschen stiegen aufs Rad, weil sie öffentliche Verkehrsmittel wegen des Infektionsrisikos meiden. Andere entdeckten die Freude am Radeln wegen eingeschränkter Reisemöglichkeiten. Ohnehin gilt Radfahren als Wunderwaffe für die Gesundheit. „Wer regelmäßig in die Pedale tritt, trainiert Ausdauer, Kraft und Koordination“, sagt ein KKH-Sportexperte. Dreimal pro Woche eine halbe Stunde Bewegung reiche aus, um Herz und Kreislauf, Lunge, Muskulatur und Immunsystem zu stärken und obendrein das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall oder Fettleibigkeit zu reduzieren. Nicht zuletzt gelte Radfahren vor allem im Corona-Jahr 2020 als gesunder „Stresskiller“. Freigesetzte Glückshormone sorgten für pures Wohlempfinden, heißt es in der Meldung.