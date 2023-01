CDU Leverkusen fordert Sichtschutz für den „Schandfleck“ in Schlebusch

Das verfallene Abbruchhaus in der Schlebuscher Fußgängerzone bleibt weiterhin ein Schandfleck. Getan hat sich äußerlich nicht viel. Die CDU-Fraktion fordert die Verwaltung auf, zu prüfen, inwieweit die Installation eines Sichtschutzes bei der Bauruine in der Schlebuscher Fußgängerzone umgesetzt werden kann. CDU-Ratsherr Tim Feister: „Wir möchten gerne, dass sich das Gesamtbild in der Fußgängerzone für Besucherinnen und Besucher verbessert. Die Installation eines geeigneten Sichtschutzes als eine Art Kosmetik für diesen Schandfleck ist eine gute Möglichkeit, die Schlebuscher Innenstadt aufzuwerten.“ Andere Städte gingen mit dieser Methode in besonderen Bereichen mit Publikumsverkehr standardmäßig so vor.