Showtanz : S.K. Dance Factory tanzt der Konkurrenz davon

Leverkusen (RP) Die nationale Showdance-Saison der S. K. Dance Factory aus Leverkusen ist erneut erfolgreich verlaufen und lässt auf ein gutes Abschneiden bei der WM in Riesa hoffen.

Insgesamt 14 Starts bei den Deutschen Meisterschaften in Leverkusen und dem Deutschland Cup in Hof führten elf Mal zum obersten Platz auf dem Podest. Auch dieses Jahr konnten die Leverkusenerinnen wieder vor heimischen Publikum in der ausverkauften Halle der Gesamtschule Schlebusch überzeugen.

Elegant und bester Laune führte Diana Soko als Moderatorin durch den ereignisreichen Tag. S.K. Dance-Trainerin Susi Kellers schwärmte: „Tolles Fest, tolle Tänzerinnen und Tänzer, tolle Organisation.“ Wie immer war Verlass auf die vielen fleißigen Eltern im Hintergrund, die bei aller Hektik nie die gute Laune verloren. Mia Wilms und Lara Piotraschke feierten als „Duo Kinder“ ihre erste Deutsche Meisterschaft mit „At the dentist.“ Auch die Tänzerinnen der neu formierten „Show Only“ räumten mit „Adventure trip“ den Titel in Leverkusen ab. Für einen emotionalen und tänzerischen Höhepunkt sorgten die „SK Smallies Adult“ mit „What I always wanted to tell you“.