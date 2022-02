Leichter einkaufen : Shopping-Bänder auch in Opladen

Leverkusen „An fünf Stellen sind die Bändchen zu haben“, berichtet Dirk Pott von der Aktionsgemeinschaft Opladen (AGO). „2000 Bändchen haben wir für den Anfang von der Stadt bekommen.“

(LH) Handy raus, Handy rein, Handy wieder raus: Wer im Einzelhandel kaufen will, muss beim Betreten der Läden eines der 2G nachweisen. In Wiesdorf geht das seit gut einer Woche einfacher – per Shopping-Bändchen, das an verschiedenen Stellen nach der 2G-Kontrolle ausgegeben wird und dann für alle Geschäfte gilt. Seit Montag gibt es die tagesaktuellen Bändchen auch in Schlebusch, seit Donnerstag in Opladen. „An fünf Stellen sind die Bändchen zu haben“, berichtet Dirk Pott von der Aktionsgemeinschaft Opladen (AGO). „2000 Bändchen haben wir für den Anfang von der Stadt bekommen.“ Wie lange die reichten, hänge davon ab, wie sie angenommen würden. „Auf jeden Fall gelten die aus Opladen auch in Wiesdorf und Schlebusch und umgekehrt“, sagt Dirk Neubauer vom Stadtmarketing. Ob sie auch in kleineren Einkaufsbereichen etwa in Lützenkirchen gelten und dort ausgegeben werden, also ein stadtübergreifendes Konzept, werde derzeit geprüft. In Opladen werden die Bänder hier ausgegeben: Juwelier Kopp (Foto: Michael Kopp bei der Ausgabe), Eiscafés Panciera und Minini, Café Yocoto und Corona-Test-Container vor Woolworth. Foto: UM