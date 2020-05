Stilles Jubiläum der Marinesänger : 50 Jahre Seemannslieder in Leverkusen

Leverkusen Ungewöhnlich still wird es zum Jubiläum des Shanty-Chores, aber das Geburtstagskonzert wird nachgeholt. Auch die Produktion der neuen CD zum runden Geburtstag musste vorerst wegen Corona ausgesetzt werden.

Natürlich sollte es ein rauschendes Fest werden, bei dem alle Mitglieder an Bord sind, um die Stimmen zu Ehren ihres Chores zu erheben. Denn der Shanty-Chor Leverkusen wird in diesem Jahr 50. Allerdings hat ihnen Corona einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht. Derzeit ist Zwangspause, es gibt weder Proben noch Veranstaltungen. Das Jubiläumskonzert, es sollte am 23. Mai im Saal Norhausen stattfinden und ist aus bekannten Gründen abgesagt. „Nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben“, verspricht Leiter Uwe Wetzstein, der seit 2011 den Ton angibt bei der sangesfreudigen Marinekameradschaft, die sein Vater 24 Jahre lang als Dirigent entscheidend geprägt hat.

Angefangen hat es 1970 tatsächlich ausschließlich mit gestandenen Seeleuten, die in ihrer Freizeit gerne jene maritimen Lieder weiterhin pflegen wollten, die sie während ihrer Fahrenszeit bei der Marine Kennengelernt haben. Bei der Monatsversammlung der Marinekameradschaft Leverkusen am 2. Mai 1970 beschlossen einige Kameraden, mit der Gründung eines Shanty-Chores einen lange gehegten Wunsch zu erfüllen. Erster Probentag war der 20. Mai, und zum Leiter wurde Arnold Malek bestimmt. Weil es anfangs nur elf Sänger waren, reichte der Partykeller von Reinhold Büchner als Probenraum. Bei Bordfesten der Marinekameradschaft, Geburtstagen oder Jubiläen trat der Chor erstmals auf. Und schon bald hatte sich herumgesprochen, dass in Leverkusen ein Shanty-Chor existiert, der zu Feste und Feiern mit Seemannsliedern bereichern kann – stilecht mit Akkordeon.

Das wird heute von Jürgen Kröhnert und Dieter Reichel gespielt, außerdem gehören zum Ensemble noch zwei Gitarristen, Manfred Bremm und Bernd Marzi, und Mundharmonika-Spieler Heinz Kellmann. Von den Gründungsmitgliedern lebe niemand mehr, erzählt Uwe Wetzstein, aber einige Sänger seien schon seit 35 Jahren dabei. Der eigentliche Durchbruch gelang 1977 mit der Teilnahme am ersten Bundeswettstreit der Shanty-Chöre in Lahnstein, so steht es in der Chronik. Das brachte auch einen Zulauf an Sängern, und man musste sich nach einem größeren Probenraum umschauen. Nach mehreren Wechseln trifft sich der Chor inzwischen jeden Dienstag um 19 Uhr im DRK-Begegnungszentrum Bergisch Neukirchen an der Burscheider Straße. Im September 1985 fand das erste von vielen weiteren Konzerten an unterschiedlichen Orten statt, 1993 wurde die erste Tonaufnahme gemacht: Titel „Seemann, deine Heimat ist das Meer“. Es folgten weitere CDs, unter anderem eine mit weihnachtlichen Seemannsliedern.