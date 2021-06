Evangelische Gemeinden in Leverkusen und Umgebung : Sexuelle Gewalt: Kreissynode mit Schutzkonzept

Superintendent Bernd-Ekkehart Scholten. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Drei Jahre lang arbeiteten die evangelischen Gemeinden in Leverkusen, Leichlingen, Burscheid, Langenfeld und Monheim an dem Papier, die eine Sensibilisierung für das Empfinden anderer in den Fokus stellt.