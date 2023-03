Tatserie setzt sich fort Sexualtäter überfällt Leverkusenerin vor ihrem Auto

Gegen 19.10 Uhr war die Frau laut Polizeibericht an der Straße Am Quettinger Feld aus ihrem Auto gestiegen und hatte sich nochmal in das Fahrzeuginnere gebeugt, um etwas herauszuholen. In diesem Moment tauchte der Angreifer wie aus dem Nichts auf und fasste ihr von hinten unter die Kleidung an das Gesäß. Als sich die Leverkusenerin umdrehte und schrie, suchte der Unbekannte das Weite und verschwand.