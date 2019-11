Sessionseröffnung : „Süß“: Stadtgarde hat tanzende Verstärkung

Opladen Zum Sessionsauftakt gab es jede Menge Beförderungen – aber auch jede Menge gute Stimmung.

Beste Stimmung herrschte in der Festhalle in Bergisch Neukirchen. Weil Opladen keine passende Veranstaltungshalle mehr hat, weicht die Stadtgarde, wie so viele andere Karnevalsvereine auch, zu kleineren Festlichkeiten in den benachbarten Stadtteil aus. Mit dabei waren an diesem Abend Mitglieder befreundeter Karnevalsgesellschaften wie der Opladener Prinzengarde, der Wupperveilchen, Fidelio Manfort mit dem noch amtierenden Prinzen Thorsten Klatt und Rot-Gold Leverkusen.