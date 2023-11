Närrischer Sessionsauftakt in Leverkusen Gerade in Kriegszeiten ist Lachen Balsam für die Seele

In einer dieser Blauen Zonen, auf der Insel Okinava, lebt unsere japanische Tänzerin. Buettner erkundete, dass es offenbar nicht so sehr unsere Gene sind, die uns alt werden lassen, sondern Ernährung und Bewegung. Aber auch noch etwas anderes, das uns die betagte japanische Tänzerin mit ihrem ansteckenden Lachen so eindrucksvoll vorführt: die Lebensfreude. Lachen ist also gesund.