Serie Mein Laden : Seit 25 Jahren immer „Im Bilde“

Leverkusen Ulla Wartbügler und Michael Hirt übernahmen das Rahmengeschäft an der Kölner Straße 1994. Ohne Vorwissen.

Als sich Ulla Wartbügler und ihr Mann Michael Hirt im Oktober 1994 entschlossen, das Geschäft „Im Bilde“ an der oberen Kölner Straße von Michael Steinacker zu übernehmen, war es für beide ein Sprung ins kalte Wasser. Von Einrahmungen hatten sie keine Ahnung, denn sie ist gelernte Pharmazeutisch Technische Assistentin und er von Hause aus Diplom-Betriebswirt. Nach 25 Jahren sind sie davon überzeugt, dass es genau der richtige Schritt war. Jedenfalls haben sie ihn nie bereut. „Wir haben sehr schnell gemerkt, dass uns diese Arbeit liegt“, erinnert sich Ulla Wartbügler. Denn in diesen Räumen kann sie ihre Kreativität ausleben. Von Anfang an hat das Ehepaar nicht nur fertige Bilderrahmen von guter Qualität verkauft. Das hauptsächliche Geschäft sind die Sonderanfertigungen und Rahmungen von allen möglichen Dingen.