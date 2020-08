Essen und Trinken : Paolo Castro – Zauberkünstler am Kochtopf

Paolo und Fernanda Casto verwöhnen die Gäste auch mal mit etwas ausgefalleneren Speisen. Das kommt an. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Lützenkirchen Im Steakhouse „Castro“ in Lützenkirchen kreiert der Chef öfters eigene Speisen. Ob sie auf die Tageskarte kommen, entscheidet der Geschmack der Gäste, die abends die neue Kreation als Gaumenschmeichler kosten dürfen.

Von Gabi Knops-Feiler

Nein, wie Zauberlehrling Harry Potter sieht Paolo Castro wahrlich nicht aus. Und dennoch hat der 52-Jährige aus Portugal, der seit 32 Jahren in Opladen lebt und arbeitet, einiges mit dem fiktiven Hogwarts-Schüler gemein: Seit rund 15 Jahren stellt der ausgebildete Koch und Kellner immer wieder unter Beweis, dass er ein Zauberkünstler seines Fachs ist. Und das hat sich auch in seinem neuen „Restaurant Castro“ nicht geändert, das er im September 2019 mit Ehefrau Fernanda an der Lützenkirchener Straße 362 in Lützenkirchen eröffnet hat.

Zu den Spezialitäten des Hauses gehören Carne y Pescado, Fleisch und Fisch. Beides wird – je nach Wunsch – auf dem Gasgrill zubereitet. „Bei uns gibt es nur hochwertiges Fleisch“, sagt der Inhaber und erläutert kurz den Unterschied zwischen dem deutlich aromatischeren Geschmack eines Rumpsteaks von grasgefütterten Weiderindern und dem teuren Kobe-Rindfleisch. Das Produkt aus Japan kommt bei ihm nicht auf den Grill, weil sich die Tiere tagelang nicht bewegen dürfen. „Es ist Tierquälerei“, begründet er seine Ablehnung.

Info Gerichte auch zum Mitnehmen Das Steakhaus „Carne y Pescado“, Lützenkirchener Straße 362 (Telefon: 02171 705 78 09) ist dienstags bis samstags von 18 bis 0 Uhr, außerdem sonntags von 12 bis 14.30 Uhr und 18 bis 24 Uhr geöffnet. Tischreservierung erforderlich. Alle Gerichte sind auch zum Mitnehmen.

Es stehen weitere ausgesuchte Köstlichkeiten auf der Karte. Zum Beispiel Tatar de Atum, also Thunfisch-Tatar mit Avocado und Teriyaki-Sauce als Vorspeise. Als Hauptgericht gibt es unter anderem Gambas à la Cava, Gambas aus dem Atlantik in Champagner-Sauce. Und als Dessert etwa Bolocha con Helado, portugiesischen Kekskuchen mit Karamellsauce und Vanilleeis.

Das sind allerdings nicht alle Besonderheiten, die der Gastronom bereithält. Denn fast täglich, nachdem er die Zutaten eingekauft hat, stellt er sich in die Küche, prüft und probiert so lange, bis er mit dem Endergebnis zufrieden ist. Zuletzt erhalten die Kunden noch einen kleinen Gruß aus der Küche als Test, wie die neue Kreation ankommt. „Ich kaufe ein, sehe einige Zutaten, stelle diese in der Küche zusammen, erfinde eine Speise oder Sauce, notiere alles und abends dürfen die Anwesenden kosten und urteilen, ob es schmeckt“, beschreibt Castro das Procedere. „Es bereitet mir viel Freude, wenn ich wieder etwas Neues als kleinen Appetitanreger präsentieren kann.“

Kommt es gut an, wird es von Ehefrau und Küchenchefin Fernanda (51) in den Tagesplan aufgenommen. Das heißt aber noch lange nicht, dass es das spezielle Gericht auch in die Speisekarte schafft. Denn bisher haben schon zu viele Nachahmer die vielfältigen „Geheimrezepte“ des Küchenmeisters übernommen. Deshalb bleiben sie ausschließlich in seinem Kopf, in seiner Küche und seinen Gästen vorbehalten.

Diese wiederum fühlen sich in dem etwa 160 Quadratmeter großen Restaurant mit einem Mix aus rustikal und Moderne nicht nur wohl, sondern schätzen auch die wechselnden Gaumenfreuden, die ihnen der Hausherr serviert.

Passend zum Steakhaus sind die Wände mit Gitarren und Stier-Geweihen geschmückt und mit Bildern von prominenten Künstlern, darunter Freddie Mercury, Elvis Presley, Michael Jackson, Brigitte Bardot, Liz Taylor. Der Gastraum bietet Platz für 100, die Terrasse für weitere 60 Personen. „Ich hatte schon immer eine Affinität zur Gastronomie“, sagt Castro, „die Fantasie in der Küche reizt mich besonders.“