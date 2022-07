Konzert in Leverkusen : Serenade im Pfarrgarten in Bergisch Neukirchen

Serenade im Pfarrgarten in Bergisch Neukirchen

Konzert in Leverkusen

Leverkusen:Serenade im Pfarrgarten in Berg. Neukirchen Piano: Andreas Unger Klarinette Sabine Glaeser Trompete Gernold Sommer (Pfarrer) Serenade im Pfarrgarten Vor dem Pfarrhaus, Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Klassik-Konzert unter freiem Himmel im Pfarrgarten. Das hat die evangelische Kirchengemeinde in Bergisch Neukirchen angeboten. Und viele Zuhörer kamen.

Dass wieder richtig Lust da war auf ein Konzert unter freiem Himmel im gemütlichen Ambiente eines Sommergartens, das war am Samstagabend zu spüren. Die evangelische Kirchengemeinde Bergisch Neukirchen hatte nach drei Jahren Pause wieder zur Serenade im Pfarrgarten an der evangelischen Kirche in Bergisch Neukirchen eingeladen, ein Abend mit Musik, Wein und Dips. Und viele Musikliebhaber folgten dem Aufruf.