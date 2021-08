CDU-Kandidatin für Leverkusen : Serap Güler zieht mit Rap-Musik in den Wahlkampf

Leverkusen CDU-Kandidatin Serap Güler (41) fordert Platzhirsch Karl Lauterbach (SPD) heraus. Neben cooler musikalischer Begleitung und Straßenwahlkampf gibt es viele prominente Helfer aus Land und Bund.

Serap Güler läuft über die Mülheimer Brücke, wenige Takte später kommt die BayArena ins Bild. „Ich möchte, dass wir in einem modernen, weltoffenen und gerechten Deutschland leben“, sagt Güler in dem 50-Sekunden-Spot. Dazu läuft die Musik des deutsch-türkischen Rappers Eko Fresh. „Das Stück hat er eigens für meinen Spot geschrieben“, sagt Güler mit einem Lächeln. Lange bitten hat sie ihn wohl nicht müssen, schließlich ist der Rap-Star in Köln-Kalk groß geworden, einen Steinwurf von Gülers Wohnadresse in Köln-Mülheim entfernt.

Nicht ganz so normal ist die Namensliste der prominenten Hilfskräfte, die die NRW-Staatsekretärin für Integration nach Leverkusen eingeladen hat. Los geht es am heutigen Freitag (20. August) mit Norbert Lammert um 17.30 Uhr im Kölner Straßenbahnmuseum Thielenbruch, am Montag kommt Jens Spahn um 19.15 Uhr in die Schützenhalle in Quettingen. Es folgen Wolfgang Bosbach (25. August, 19 Uhr, Herkenrather Hof in Schlebusch), NRW-Gesundheitsminster Karl-Josef Laumann (27. August, 19 Uhr, Rathaus-Bistro, Wienerplatz in Köln-Mülheim). Am 1. September spaziert Güler ab 18 Uhr mit NRW-Innenminister Herbert Reul durch Opladen (Treffpunkt Busbahnhof), anschließend um 18.30 Uhr folgt eine Diskussion im Scala. CDU-Bundesgeschäftsführer Paul Zimiak rundet das Promi-Besuchsprogramm am 3. September, 18 Uhr, mit einer Visite im Kölner Carlswerk ab.