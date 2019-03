Frauen brauen : Geheimnis der „Bierhexen“ gemeinsam entschlüsselt 

Lützenkirchen Im Mittelalter war Bierbrauen reine Frauensache. Der Brauprozess galt als „mysteriös“, weil unbekannt war, dass die beigemischte Hefe für den Gärprozess verantwortlich ist. Frauen, die das Getränk mit angeblichen Zauberkräften und wundersamen Kräutermischungen würzten, gerieten als „Bierhexen“ in Verruf.

Mit allerlei Geschichten und Informationen rund um den Gerstensaft war das erste „Bierhexen-Seminar“ gewürzt, das 16 Frauen erlebten. Bierspezialist Armin Kotterheidt hatte dazu eingeladen. Zusammen mit Ehefrau Sylvia führt er den „Biertempel“ seines verstorbenen Vaters fort und bietet in der Dohrgasse neben diversen Seminaren vor allem mehr als hundert außergewöhnliche Bier-Sorten an.

Insgesamt neun verschiedene Biere wurden am Freitag – wenige Wochen vor der Walpurgisnacht – bei Kerzenschein verkostet, dazu Hexensuppe und diverse Speisen serviert. „Genießt die Vielfalt“, fordert der Gastgeber eingangs auf, ehe er mit „Ulmer Hexensud“ ein Bier präsentierte, das am 11. November zur Fastnacht eingebraut wird. Im Gegensatz dazu wird das „Ulmer Vollmondbier“ in Vollmondnächten destilliert, Kenner schwören auf magisch-geheimnisvolle Kräfte des Mondes in diesem vollmundigen Bier.