Selbstverteidigung für Frauen mit Handicap in Leverkusen Mit der „Hammerfaust“ zu mehr Selbstvertrauen

Der Name „WenDo“ ist angelehnt an verschiedene Budo-Künste „Do“ steht für japanisch „der Weg“. Das vorangestellte „Wen“ steht als Abkürzung für das englische Wort „women“. „WenDo“ bedeutet also „Weg der Frauen“. Der ist nicht immer leicht, besonders, wenn Frauen mit einer Behinderung leben müssen. Denn sie erscheinen Gewalttätern mitunter als hilflos. Werden sie Opfer körperlicher Gewalt, will wirkungsvolle Abwehr gut gelernt sein. Das schafft Sicherheit und Selbstvertrauen. In den Lebenshilfe-Werkstätten Leverkusen/Rhein-Berg haben sich Mitarbeiterin Jana Busch und die Frauenbeauftragte Jenny Querfurth als „WenDo“-Trainerinnen in einer zweieinhalbjährigen berufsbegleitenden Ausbildung qualifizieren lassen. Seitdem bietet das Tandem-Team in den einzelnen Betriebsstätten des Unternehmens Kurse zur Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Frauen mit Handicap an – und das mit Erfolg.