Hof Jüch in Leverkusen Selbst Salat und Gemüse anbauen auf dem Feld

Anfang Mai startet die Gartensaison. Marcus Vogel, Partner Landwirt von „meine ernte“-Mietgärten, bietet fertig vorbereitete Gemüsegärten unterschiedlicher Größe an, in denen bei Saisonstart bereits über 20 verschiedene Kulturen von Ackerbohnen über Kürbis, Kartoffeln und Salat bis zur Zucchini vor Saisonbeginn gepflanzt und gesät sind. Auch an einen bunten Blühstreifen für wichtige Bestäuberinsekten ist gedacht. Ein Bereich des Gartens ist der freien Bepflanzung überlassen. Insgesamt werden in der Gartensaison 2023 über 70 Gärten verschiedener Größe auf dem Hof Jüch, Jüch 60, angelegt, heißt es in einer Pressemitteilung.