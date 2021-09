Einsatz in Leverkusen : SEK nimmt 22-Jährigen nach Morddrohung fest

In der Nacht zum Montag gab es einen SEK-Einsatz in Wiesdorf (Symbolfoto). Foto: RP/dpa

Leverkusen Nach einer Morddrohung hat eine Spezialeinheit (SEK) der Polizei hat in der Nacht zum Montag einen Leverkusener (22) in einer Wohnung in Wiesdorf festgenommen.

Der 22-Jährige soll seiner Ex-Partnerin (23) und deren Freundin (22) in einem Video gedroht haben sie umzubringen. In der per Messenger-Dienst versendeten Datei habe er eine Schusswaffe in der Hand gehalten.

Bei der Festnahme wurde niemand verletzt, berichtet die Polizei weiter. Ein Diensthund, der auf das Auffinden von Waffen spezialisiert ist, hatte die Polizisten bei der Durchsuchung der Wohnung unterstützt. Eine Schusswaffe wurde aber nicht gefunden.

Den genauen Einsatzort nennt die Polizei aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht.

(bu)