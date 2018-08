SEK-Einsatz in Leverkusen:

Festnahme in Leverkusen : Nach SEK-Einsatz: 39-Jähriger ist kein Reichsbürger

Nach sechs Stunden endete der SEK-Einsatz am Bürgerbuschweg mit einer Festnahme. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Bei dem 39-Jährigen, der am Mittwoch in seiner Wohnung am Bürgerbuschweg festgenommen wurde, handelt es sich nicht um einen Reichsbürger. Das teilte die Polizei jetzt auf Anfrage mit. Der falsche Eindruck sei bei den Einsatzkräften entstanden, nachdem die Betreuerin des Mannes von seiner sehr negativen Einstellung zur Polizei berichtet hatte, sagte eine Polizeisprecherin.

Der psychisch Erkrankte wurde inzwischen in die Psychiatrie eingewiesen.

Er hatte am Mittwoch mehr als sechs Stunden lang die Polizei in Atem gehalten, nachdem er angekündigt hatte, sich das Leben nehmen zu wollen. Auch hatte er nach Polizeiangaben damit gedroht, von einer Waffe Gebrauch machen zu wollen, wenn die Einsatzkräfte seine Wohnung stürmen. Bei der Polizei war der Mann als Drogenkonsument bekannt. Er hat nach Angaben von Nachbarn einen festen Job. Ein nennenswertes Vorstrafenregister gibt es bei der Polizei offenbar nicht. Das Rauschgift habe der 39-Jährige „auch wegen seiner Krankheit“ konsumiert, berichtet die Polizeisprecherin.



Mann festgenommen : SEK stürmt Wohnung in Leverkusen

