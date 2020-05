Küppersteg bleibt vorerst von Beton gespalten : Die unendliche Geschichte vom Europaring

Die mittlerweile rostigen Stützen wurden 2007 am Europaring in Küppersteg installiert, um die sich Richtung Fahrbahn neigenden Wände zu stabilisieren. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Seit 2007 geben Stahlstützen den Stützwänden der Unterführung in Küppersteg Halt. Spätestens seit der Zeit laufen Diskussionen, Planungen, Ankündigungen zum Umbau des Bereichs. In die Tat umgesetzt aber wird weiterhin immer noch nichts.

„Gut Ding will Weile haben“: Wer immer dieses Sprichwort erfunden hat, er könnte die Baustellen der Nation gekannt haben: Elb-Philharmonie, Berliner Flughafen, Stuttgart 21, A 1-Rheinbrücke, Europaring in Küppersteg.

Linie O Bevor der Europaring Wiesdorf und Opalden verband, tat dies die Straßenbahnlinie „O“ – offiziell hieß sie Köln-Opladen – bis Ende der 1950er Jahre. Sie fuhr von Köln (Ebertplatz) über Mülheim und am Bayerwerk vorbei durch Wiesdorf und bis in die damalige Kreisstadt Opladen. Erstmals wurde die Strecke 1907 befahren.

Die Küppersteger verpassten dem Bereich zwischenzeitlich den Titel „Die schiefe Wand von Küppersteg“ in Anlehnung an den schiefen Turm von Pisa.

2007 etwa hatte die Bürgerliste zu einer Informationsveranstaltung geladen. Sie sprach sich für die Wiedervereinigung Küpperstegs durch Zuschütten der Unterführung aus. Anwohner hielten von der Idee einer ebenerdigen Durchgangsstraße wegen der zu erwartenden Lärm- und Verkehrsbelästigung – in der Diskussion hieß es vor ein paar Jahren an die 30.000 Fahrzeuge täglich – nichts. Attraktivste Lösung: Die Straße mit Bundes- und Landesmitteln zu sanieren und „einen großen Deckel auf den Tunnel zu packen“.

2013 Befragt nach dem Thema Optimismus, sagte der damalige CDU-Fraktionschef und Streiter für Küppersteg Thomas Eimermacher: „Es sind Planungskosten im Stadtetat eingestellt. Ich erwarte, dass die Stadt an einem Konzept arbeitet, dass in 2016/17 umgesetzt werden kann.“

Indem der Europaring ebenerdiger gestaltet werde und länger flach bleibe, verschiebe sich die Belastung in Richtung Kreisverkehr. Durch Abtragen der maroden Stützwände, dauerhafte Verengung auf eine Fahrspur im Bereich des Tunnels und durch Begrünung der Randbereiche lasse sich die Beton-Schneise zurückbauen und so optisch als auch umwelttechnisch verbessern, erläuterte Sienko. „Es wird deutlich grüner und deutlich besser.“ Aus „schiefer Wand“ könnte „grüne Wand“ von Küppersteg werden – durch begrünte Böschungen. und Baumgalerien.

2017 berichtete Eimermacher in einem Infobrief an die Küppersteger: „Die Umgestaltung des südlichen Teils der B 8 wird nach Aussage der Stadtverwaltung am 1. Juli 2019 beginnen.“ Und: „Die Stützen kommen weg, es wird begrünt, deutlich weniger Beton, zumindest in dem Bereich erhält diese Schneise durch unseren Stadtteil ein neues Gesicht.“