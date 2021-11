Kältegang Leverkusen hilft Menschen in Not : St. Martin-Ehrenamtspreis für „Kältegang“

Der Lions Club Leverkusen vergab zum 14. Mal den St. Martin-Ehrenamtspreis - in diesem Jahr an das Projekt Kältegang Leverkusen powered by Make it happen e.V. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die ehrenamtlichen Helfer von „Kältegang Leverkusen“ helfen seit drei Jahren Menschen in Not, unter anderem den Obdachlosen am Marktplatz in Wiesdorf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabi Knops-Feiler

Alle zwei Jahre vergibt der Lions Club Leverkusen eine 25 Zentimeter hohe Bronzefigur für besonderen Einsatz. Verbunden ist diese Auszeichnung mit einem Preisgeld in Höhe von 1000 Euro. Die Statue, die den barmherzigen Martin darstellt, ist zwar recht schlicht gehalten. Doch die dahinterstehende Symbolik ist umso größer. Das gilt speziell für den 14. Empfänger des ältesten Leverkusener Preises für ehrenamtliches Engagement, den Sankt Martins Preis. Denn so, wie einst der Heilige Martin seinen Mantel mit einem hungernden und frierenden Bettler teilte, kümmert sich auch der Verein „Kältegang Leverkusen“ um Obdachlose in den verschiedenen Stadtteilen.

Initiatorin Deniz Palabiyikli sprach von einer spontanen Idee, die sie und weitere Helfer vor drei Jahren zur Gründung des Projektes veranlassten. Seither betreuen sie etwa 130 Personen, die in Leverkusen als wohnungslos gelten. Offizielle Schätzungen sprechen von insgesamt 350 Betroffenen. „Kältegang“ versorgt sie vor allem am Marktplatz in Wiesdorf regelmäßig mit „allem, was das Leben auf der Straße ein bisschen angenehmer macht“, berichtete Palabiyikli. Dazu zählen neben Speisen und Getränken auch Kleider und Sanitärartikel.

„Sie helfen da, wo Menschen unverschuldet in Not geraten sind“, würdigte Lions-Präsident Markus Grawe am Sonntag den besonderen Einsatz des Vereins. Man habe das Projekt schon bei verschiedenen Anlässen unterstützt und werde es auch weiterhin tun, versprach Grawe. Bürgermeister Bernhard Marewski hob die besondere Arbeit hervor, die „Kältegang“ leiste und sagte: „Eigentlich sollte es für jeden Menschen selbstverständlich sein, sich zum Wohl aller zu engagieren.“ Soziales Engagement gehöre zu den ganz bedeutsamen, gesellschaftlichen und unbezahlbaren Werten, so Marewski.