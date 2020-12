Frauenhaus Leverkusen : Seit 40 Jahren Hilfe für gewaltbedrohte Frauen

Leverkusen Das Leverkusener Frauenhaus war eines der ersten in NRW. Künstlerin Barbara Gorel fand als Erste dort Zuflucht und erinnert sich an die Anfänge.

Als die aus der Frauenbewegung entstandene Initiative im Jahr 1980 ihre Arbeit aufnahm, war das Leverkusener Frauenhaus eines der ersten in Nordrhein-Westfalen. Genau 40 Jahre sind seither vergangen. Insgesamt 3122 Frauen und 3127 Kinder, die vor Häuslicher Gewalt fliehen mussten, lernten im kleinen Frauenhaus – es bietet Platz für acht Frauen und ihre Kinder – ein friedliches und gewaltfreies Leben kennen. Am grundsätzlichen Problem hat sich seither jedoch nichts geändert. Laut Polizeistatistik leben Frauen nirgendwo so gefährlich, wie im häuslichen Umfeld.