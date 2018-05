Leverkusen: Seit 30 Jahren hilft die "Nummer gegen Kummer"

Ehrenamtler hören sich am Telefon die Sorgen anderer an. Foto: end (Archiv)

Leverkusen Im Anfangsjahr riefen lediglich 143 Menschen das Sorgentelefon an, im vergangenen Jahr waren es mehr als 4600.

Vor nunmehr 30 Jahren wurde eine solche Telefonstelle auch in Leverkusen eingerichtet. 45 Ehrenamtler nehmen dort jede Woche zwischen Montag und Samstag, jeweils von 14 bis 20 Uhr, Anrufe aus ganz Deutschland entgegen. Das Telefon-Netzwerk funktioniert bundesweit, in den 16 Bundesländern gibt es 94 Verbände. Der Dachverband ist der Verein "Nummer gegen Kummer".

Die hören sich in ihrer Freizeit viele Probleme von Teenagern an. Weil die Nummer in allen Ländern dieselbe ist, verbinden sich Kinder und Jugendliche aus der ganzen Republik mit ihnen. "Es geht mehr darum, Zeit zu schenken", betont Midden-Hanke. Schließlich handele es sich bei ihrem Engagement um ein vergleichsweise niedrigschwelliges Angebot. Wer möglicherweise ebenfalls Interesse an diesem Job hat, dem gibt sie mit auf den Weg: "Menschen, die die Welt retten und ganz nah dran sein wollen, die sind hier falsch." Dass die Verbindung zu den Kindern im Normalfall nach einem Telefonat abbricht, sei eine Schattenseite. Die Mitarbeiter erhalten mindestens achtmal im Jahr eine Aussprache. Dort können sie Dinge, die sich aufgestaut haben, herauslassen.