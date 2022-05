Samstags in der Fußgängerzone : Frischemarkt in Opladen feiert den 21. Geburtstag

Frischemarkt in Opladen feiert den 21. Geburtstag

Samstags in der Fußgängerzone

Opladen In Opladen wird mit einjähriger Verzögerung gefeiert – und zwar die Versorgung der Opladener mit frischem Obst und Gemüse.

Schon vor einem Jahr sollte das 20-jährige Bestehen des Opladener Frischemarktes gefeiert werden. Doch die Pandemie verhinderte das. Am kommenden Wochenende wird das nun nachgeholt: Der Opladener Frischemarkt feiert sein 21-jähriges Bestehen.

2001 wurde der Markt von der Aktionsgemeinschaft Opladen (AGO) ins Leben gerufen. Seither findet er regelmäßig samstags bis 14 Uhr in der Opladener Fußgängerzone statt. „Der Frischemarkt hat sich als fester Bestandteil in Opladen etabliert“, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Seit vielen Jahren mit dabei sind der Hof Jüch mit Obst und Gemüse, Fisch Arentz mit frischem Fisch, der Grunder Hof mit frischen Eiern und leckerem Eierlikör und der Partyservice Müller mit wechselnden Suppenangeboten.