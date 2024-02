Seit 20 Jahren gibt es in Opladen christliche Literatur In dieser Bücherstube ist jeder willkommen

„Ohne Buch kann ich nicht leben“, bekennt Hanna Knipp. Das ist natürlich die beste Voraussetzung, um in einer Bücherstube zu arbeiten und sich immer gleich die Neuerscheinungen vorzunehmen. „Man muss ja wissen was man verkauft“, sagt sie. Außer montags ist sie jeden Tag im Laden – ausgenommen Urlaub und Krankheit. Und sie macht es ehrenamtlich, so wie das ganze 15-köpfige Team, das die Christliche Buchhandlung an der Kölner Straße führt – mit allem was dazu gehört.