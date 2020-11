Kränze am Platz der Synagoge in Leverkusen : Sehr stilles Gedenken an die Reichspogromnacht

Leverkusen-Opladen Oberbürgermeister Uwe Richrath, Stadtdechant Heinz-Peter Teller und Davidstern-Vorsitzender Lev Ismikhanov legten Kränze nieder. Am Landrat-Lucas-Gymnasium wurde das Datum zum Unterrichtsthema.

Stilles Gedenken. Das traf es am Montagmittag sehr genau. Wo sich zum Termin 9. November in jedem Jahr etliche hundert Menschen versammeln, bewegenden Worten lauschen, gemeinsam gedenken und ein Stück zusammen durch Opladen gehen – von Stolperstein zu Stolperstein –, um früheres jüdisches Leben in der Stadt nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, trafen sich dieses Mal nur drei Herren. Oberbürgermeister Uwe Richrath, Stadtdechant Heinz-Peter Teller als Vertreter des Leverkusener Rats der Religionen und Lev Ismikhanov, Vorsitzender des Vereins Davidstern, kamen am Platz der Synagoge zusammen. Sie legten am Gedenkstein Kränze nieder. Diese sollen an die Nacht auf den 10. November 1938 erinnern, als die kleine Opladener Synagoge an der Kreuzung Altstadt-/Lessingstraße erst verwüstet, dann niedergebrannt wurde.