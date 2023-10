Traditionelle Segelfreizeit für Jugendliche in Holland Sieben Leverkusener hart am Wind

Spannend wurde es für einige Minuten, als Matrose Arik während der Fahrt am Mast hochgezogen werden musste. Ein Tau der Fok schnellte zuvor in die Luft und blieb im Mast hängen. Obwohl der Kapitän seinem Maat anbot, erst im Hafen den Mast zu erklimmen, entschied dieser sich ehrgeizig dazu, während der Fahrt alles wieder ins Lot zu bringen. Also sicherte Kapitän Maarten ab – auch ihm durfte jetzt kein Fehler passieren. Das Steuer übernahmen so lange die drei Begleiter der Jugendlichen. Sie sollten das Schiff in der Fahrrinne halten und kämpften dabei gegen den Wind, bis der Matrose wieder an Deck war. Auch Amelie schaute gespannt und voller Respekt nach oben.