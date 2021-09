EVL sichert Notversorgung für Altenheim : Sechs Wasserrohrbrüche in Leverkusen

Das defekte Rohr an der Brandenburger Straße ist längs gerissen. Am Vormittag hatten die EVL-Tiefbauer es freigelegt. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Vier mal in Schlebusch und jeweils einmal in Steinbüchel und Lützenkirchen brachen in der Nacht Wasserrohre. Die EVL will mögliche Zusammenhänge prüfen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sechs Wasserrohrbrüche in einer Nacht: Die Energieversorgung (EVL) arbeitet seit Mitternacht an den Reparaturen. Schäden traten in der Nacht an Leitungen an der Ölbergstraße, der Gezelinallee, an der Mozart-Straße und der Gregor-Mendel-Straße in Schlebusch auf. Dazu an der Brandenburger Straße in Steinbüchel und Im Kirchfeld in Lützenkirchen.

Die Brandenburger Straße ist derzeit gesperrt. „Die Reparaturen dort haben begonnen“, sagt EVL-Sprecher Stefan Kreidewolf. Weil an der defekten Leitung an der Gregor-Mendel-Straße in der Waldsiedlung auch ein Altenheim hängt, „haben wir eine Notversorgung eingerichtet. Die steht. Die Einrichtung hat wieder Wasser“, bestätigt Kreidewolf am Vormittag. Auch an der Versorgung der betroffenen Anwohner an den Schadstellen über Standrohr werde gearbeitet. An diesen „Zapfstellen“ können Anwohner Wasser holen.

Warum die Wasserrohrbrüche an den sechs Stellen fast zeitgleich aufgetreten sind, prüfe die EVL ebenso wie die Frage, ob ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Vorfällen bestehe.

(LH)