Corona aktuell : Sechs Covid-19-Patienten im Klinikum

Leverkusen 47 Erkrankte gibt es am Montag. Die Gesamtzahl der Infizierten ist seit Samstag gleich geblieben. Im Klinikum werden fünf Covid-19-Patienten behandelt, meldet die Einrichtung am Nachmittag.

Fallzahlen Die Zahl der akut an Covid-19 Erkrankten in Leverkusen sinkt am Montag auf 47. Am Sonntag waren es 52 gewesen. Die Stadt nennt 359 Betroffene insgesamt (wie am Wochenende), davon gelten 307 als genesen, das sind fünf mehr als noch am Sonntag. Es gibt bisher fünf Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.