Tierisch süß : Die Kobolde der Nacht sind erwacht

Leverkusen Das Siebenschläfer-TV des Nabu liefert per Videokamera putzige Einblicke in das Leben im Nistkasten. 120.000 Besucher klickten 2019 das Programm. „Die Zuschauer kamen dabei nicht nur aus dem deutschsprachigen Raum, sondern insgesamt aus inzwischen mehr als 60 Ländern“ berichtet Erich Schulz, Vorsitzender des Naturschutzbunds Leverkusen.

(bu) Nach sieben Monaten Winterschlaf sind die Siebenschläfer erwacht, und das bundesweit einzigartige Siebenschläfer-TV vom Naturschutzverein Nabu Leverkusen ist wieder online. Seit Anfang Juni können Tierfreunde weltweit per Internet das bunte Treiben der wild lebenden Siebenschläfer in ihrem Wohnzimmer verfolgen (siehe Info).

Das Interesse der Internetnutzer am munteren Treiben der Leverkusener Siebenschläfer war auch 2019 erfreulich groß, berichtet der Nabu. In den fünf Monaten der Übertragung besuchten mehr als 120.000 Menschen die Webcam. „Die Zuschauer kamen dabei nicht nur aus dem deutschsprachigen Raum, sondern insgesamt aus inzwischen mehr als 60 Ländern“ berichtet Erich Schulz, Vorsitzender des Nabu Leverkusen. Damit werde eines der Ziele des Projektes erreicht, über das geheime Leben dieser nachtaktiven Säugetiere aufzuklären. Viele hätten dieses wichtige Rädchen im Uhrwerk der Natur auf diese Weise zum ersten Mal kennengelernt.

Siebenschäfer leben in Laubwäldern, und in vielen Bereichen Deutschlands sind auch alte Streuostwiesen ihre bevorzugte Heimat. Die hohen Obstbäume mit ihren riesigen Kronen, die im Frühjahr ein scheinbar unendliches Blütenmeer produzieren sind eine Augenweideund zudem ein wertvoller Lebensraum für viele Tiere, wie eben auch den Siebenschläfer.

2019 waren nur drei der mit Kameras ausgestatteten Nistkästen besetzt, berichtet der Nabu. Dies zudem recht spät, da die Nächte im Mai noch sehr kalt waren – und Siebenschläfer mögen es warm. „Den ganzen Juni über haben sie sich dann sehr unstet verhalten. Mal war kein Siebenschläfer zu sehen, dann mal einer und manchmal gar bis zu zehn in einem Nistkasten“, heißt es in dem Bericht des Nabu. Und weiter: Anfang August kamen dann die ersten Jungen zur Welt. Da das Wetter im Sommer sehr heiß war, musste das Muttertier ihre nackten Jungen nicht so intensiv mit Blättern wärmen – die Video-Einblicke waren perfekt. Als die Jungen größer wurden, waren sie kaum noch zu bremsen, und ihre Kletterkünste waren gut zu beobachten. Teilweise ging es kopfunter an den Wänden entlang. Der September war dann ein sehr problematischer Monat für die Siebenschläfer, da die Nächte mit zehn Grad viel zu kalt und die Tage verregnet waren. Um den überlebenswichtigen Winterspeck anzusetzen, waren das schlechte Voraussetzungen. „Dafür war dann der Winter recht mild und so haben hoffentlich viele Junge den Winter überlebt“, schreibt der Nabu.