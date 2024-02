Sportpark Leverkusen berichtet Schwimmkurse: Programme werden teilweise nicht angenommen

Der Sportpark Leverkusen sammelt auf seinen eigenen Veranstaltungen Spenden für das Projekt „Powern für Pänz“. Mit Hilfe dieser Spendengelder werden Übungsleiter finanziert, die Sportlehrkräfte beim Schwimmunterricht unterstützen. Die Organisation hat der Sportbund Leverkusen. Darüber hinaus gibt es die Schwimmschule „Aqua-Vital“ des Sportparks in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Schulen. Bei einem OGS-Projekt mit sechs Grundschulen wurden Schwimmkurse angeboten. „Leider hat sich hier gezeigt, dass bei 600 Einheiten lediglich 456 Einheiten absolviert wurden. Demnach wurden 25 % nicht in Anspruch genommen“, heißt es in dem Bericht des Sportparks weiter.