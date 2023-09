Feuerwehreinsatz in Leverkusen Schwerer Unfall unter der Autobahn-Stelze

Gegen 19:50 Uhr schlug die Brandmeldeanlage der Flüchtlingsunterkunft Josefstraße bei der Leitstelle der Feuerwehr an. Es wurden sofort Kräfte zur Einsatzstelle geschickt. Ein Rauchmelder in einem Schlafzimmers im 1. Obergeschoss der Flüchtlingsunterkunft hatte Alarm geschlagen. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Raum und das Umfeld. Sie konnten aber weder Rauch noch Feuer feststellen. und zogen unverrichteter Dinge wieder ab. Diesmal waren vier Fahrzeuge mit 16 Kräften am Einsatz beteiligt, schreibt die Feuerwehr in ihrem Bericht weiter.