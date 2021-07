Zwei Schwerverletzte – kilometerlanger Stau : Schwerer Unfall auf der A 3

Leverkusen Ein Pkw eingeklemmt zwischen zwei Lkw: Das ist die Kurzfassung eines Unfalls am Samstag auf der A 3 zwischen der Anschlussstelle Leverkusen und den Leverkusener Kreuz. Die Feuerwehr war mit 33 Kräften im Einsatz. Die Autobahn war über Stunden Richtung Oberhausen vollgesperrt.

Nichts ging mehr ab Samstagmittag auf der A 3 in Höhe Leverkusen. Die Bahn musste wegen eines Unfalls mit zwei Schwerverletzten in Richtung Oberhausen komplett gesperrt werden. Teilweise staute sich hinter der Vollsperrung der Verkehr auf mehr als neun Kilometer zurück. Auch innerhalb Leverkusens kam es zu Verkehrsverquälungen, weil der Stau-Verkehr von der Autobahn über die Ausfahrt Leverkusen-Zentrum langsam abgeleitet wurde.

Das war passiert: Bei einem Auffahrunfall am Stauende sind ein 59 Jahre alter Autofahrer und seine 52-jährige Beifahrerin in ihrem Porsche zwischen zwei Sattelzügen eingeklemmt worden. Laut Polizei hatte der 59-Jährige gegen 11.20 Uhr am Stauende kurz hinter der Anschlussstelle Leverkusen hinter einem Sattelzug gestoppt. „Der nachfolgende 40-Tonner soll nahezu ungebremst auf den Porsche aufgefahren sein“, berichtet die Behörde. Durch den Aufprall ist der Sportwagen unter den vor ihm stehenden Lkw geschoben worden. Das Verkehrsunfallteam der Polizei sicherte die Spuren am Unfallort.