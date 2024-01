Wupsi bessert für Abstellanlage in Leverkusen nach Bisher 419 Buchungen fürs Radparkhaus

In der belgischen Stadt Gent liegt ein Fahrradparkhaus mit dem ebenso deutlichen wie charmanten Wegweiser „Fietsenstalling“ (Fahrradstation) großteils unter der Erde. Wie viele Räder da abgestellt werden, das ist von außen kaum zu sehen. Wer schon mal drin war, weiß: Meist ist es rappelvoll. Aber Gent ist nicht Leverkusen. Das erste Fahrradparkhaus der Stadt am Bahnhof Opladen liegt oberirdisch, ist seit Juni in Betrieb und von außen gut einsehbar. Rappelvoll ist es dort bisher noch nie gewesen. Wer sein Fahrrad auf den kostenpflichtigen Etagen abstellt, hat freie Stellplatzwahl und viel Bewegungsfreiheit.