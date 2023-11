Stadt, Chemparkbetreiber und Gewerkschaft mahnen Berlin Schulterschluss für den Standort Leverkusen

Leverkusen · Nach der Kundgebung im Chempark am Donnerstag unterstreichen Oberbürgermeister Uwe Richrath, Currenta-Chef Frank Hyldmar und Nina Melches von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie am Freitag zweierlei: Zusammenhalt, um die chemische Industrie vor Ort zu halten, und den Ernst der Lage, in die die Chempark-Unternehmen durch enorme Energiekosten hineinrutschen.

Digitalisierung, neue Zukunftstechnologien, Wärmepumpen auf dem Industriegelände und die baldige Nutzung von Wasserstoff – die Unternehmen im Leverkusener Chempark würden die auf Nachhaltigkeit ausgelegte Transformation des Standorts laut Currenta-Chef Frank Hyldmar eigentlich gern alsbald mit einem dreistelligen Millionenbetrag in Angriff nehmen, doch derzeit müssen die Entscheider kleinere Brötchen backen, als es ihnen lieb ist. Das liegt etwa an den hohen Energiekosten, aufgrund derer Lanxess-Manager Matthias Zachert seit einigen Monaten in Richtung Berliner Politik wettert.