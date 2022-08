Schulstart in Leverkusen : Polizeiaktion: „Elterntaxis“ erhalten Zettel

Leverkusen (RP) Morgens gerade vor den Grundschulen in der Stadt herrscht seit Mittwoch wieder Andrang. Voll wird es aber auch, weil Eltern die Kinder mit dem Auto bis zum Schultor bringen. Für verkehrsunerfahrene jüngere Schüler kann da die Lage schnell unübersichtlich werden.

Die Unfallgefahr steigt. Zum Schulstart haben Polizei, Verkehrswacht Leverkusen und Schüler am Mittwoch an der Gemeinschaftsgrundschule Herderstraße den Anreiseverkehr unter die Lupe genommen. Bezirksbeamter Thomas Schlewinski und Viertklässler der Herderstraße überreichten Eltern, die direkt vor der Schule parkten, einen Zettel, auf dem die Hol- und Bringzonen eingezeichnet sind. In den nächsten Tagen will der Polizist von der Direktion Gefahrenabwehr die Aktion mit den Kindern wiederholen. Foto: Uwe Miserius