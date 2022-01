Ab Montag wieder Präsenzunterricht in Leverkusen : Gemischte Gefühle zum Schulstart

Am Montag startet der Unterricht in NRW. Regelmäßige Selbsttests und Maskenpflicht gehören dann wieder zum Alltag der Schüler. Foto: dpa/Matthias Balk

Leverkusen Trotz der steigenden Infektionszahlen wollen die Kultusminister am Präsenzunterricht festhalten. Deshalb öffnen auch in Leverkusen die Schulen am Montag wieder ihre Türen. Was Eltern und Lehrer dazu sagen und mit welchen Herausforderungen die Schulen konfrontiert werden.

Von Julia Stratmann

Die Schulferien neigen sich dem Ende zu: Am Montag, 10. Januar, beginnt der Unterricht in NRW – und damit die Diskussion um Schulschließungen. Denn trotz steigender Corona-Infektionszahlen halten die Kultusminister am Präsenzunterricht fest. Das geht aus dem jüngsten Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) von Mittwoch, 5. Januar, hervor. „Auch wenn sich die Pandemie durch eine neue Virusvariante verändert, müssen wir die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen noch stärker in den Blick nehmen“, betonte die KMK-Präsidentin Karin Prien nach den Beratungen. Doch was sagen Eltern und Lehrer in Leverkusen dazu? Wie geht es nach den Ferien in den Schulen weiter?

„Die weit überwiegende Anzahl der Eltern und Kinder befürwortet Präsenzunterricht“, sagt Eva Birkhäuser, stellvertretende Vorsitzende der Stadtschulpflegschaft der Grund- und Förderschulen Leverkusen. Das Homeschooling sei weder für die Kinder noch für die Eltern ein sinnvolles Instrument. „Das mag bei Schülern der weiterführenden Schulen funktionieren, bei Sechsjährigen aber nicht“, betont Birkhäuser. Und auch ein Wechselunterricht sei für die meisten Eltern nur schwer zu realisieren. Deshalb sei der Präsenzunterricht auch aus sozialer Sicht – gerade für die Grundschüler – allen anderen Formen vorzuziehen, ergänzt die Leverkusenerin.

Info Beschluss der Kultusminister Quarantäne Die Kultusminister regen eine Überarbeitung der Quarantäneregeln für Schüler und das schulische Personal an. Die Aufrechterhaltung des Schulbetriebs sei systemrelevant – genau wie zur kritischen Infrastruktur zählenden Einrichtungen Impfen Um das Infektionsgeschehen unter Schülern weiter einzugrenzen, sollen Impfangebote in der Altersgruppe ab zwölf Jahren noch stärker ausgebaut werden. Für Fünf- bis Elfjährige wird eine Präzisierung der Impfempfehlungen erwartet.

Mit Blick auf den Schulstart spricht die Schulleiterin der Käthe-Kollwitz-Schule, Beate Buchholz, von „gemischten Gefühlen“. Einerseits weiß sie von der Angst vor einer Infektion im Kollegium, andererseits hätten die Erfahrungen gezeigt, wie wichtig ein geregelter Schultag für die Kinder sei. „Wir haben deutlich gemerkt, dass den Schülern nach der langen Distanzlernphase das Soziale und die Struktur fehlte“, berichtet Buchholz. Für die Sicherheit der Schüler und Lehrer stünden jetzt nach den Ferien ausreichend Tests zur Verfügung.

Auch Leverkusens Schuldezernent Marc Adomat betont die Bedeutung der regelmäßigen Tests – nur so könne den Kindern ein sicheres Umfeld geboten werden. Sowohl Adomat als auch der Vorstand der Stadtschulpflegschaft und die Schulleitung der Käthe-Kollwitz-Schule rufen die Eltern deshalb dazu auf, ihre Kinder bereits vor dem Schulbeginn am Montag testen zu lassen, damit die Kinder möglichst nicht mit einer Infektion in den Unterricht geschickt werden. „Wenn sich die Situation jedoch weiter verschärft, halte ich es natürlich für sinnvoll, in den Distanzunterricht zu gehen“, räumt Adomat ein, „aber diese Entscheidung würde ich immer den Schulen überlassen.“ Die steigenden Zahlen seien allerdings nicht auf die Schulen, sondern auf das private Umfeld zurückzuführen, ergänzt er.

Mit Blick auf die Infektionszahlen werden in der Stadt auch Sorgen laut: „So richtig wohl fühlt sich keiner in dieser Situation“, merkt Birkhäuser an. Natürlich sorgten sich manche Eltern, wenn die Kinder wieder in normaler Klassenstärke zusammenkämen. „Doch eine gute Alternative dazu gibt es nicht“, sagt die stellvertretende Vorsitzende.

Die Käthe-Kollwitz-Schule sieht sich allerdings mit noch anderen Herausforderungen konfrontiert: „Wir arbeiten jetzt schon an einem Ersatzstundenplan, um zu gucken, wie wir den Schulbetrieb aufrecht erhalten können“, berichtet Buchholz. Die Zahl der erkrankten oder sich in Quarantäne befindenden Lehrer sei bereits vor den Ferien stark angestiegen. Dementsprechend müsse noch geprüft werden, in welchem Umfang der Unterricht nach den Ferien angeboten werde.