Anette May verabschiedet sich : Endlich kann sie im Mai Urlaub machen

Schulleiterin Anette May bekam zum Abschied einen Nachbau ihres Büros in einer Kiste. Die Freude über dieses schöne Andenken war sichtlich groß. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Schulleiterin Anette May geht nach 37 Jahren an der Käthe Kollwitz Gesamtschule in den Ruhestand. Zum Abschied gab es ein schönes Geschenk.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Klein

Wenn Anette May am 31. Juli endgültig die Schlüssel der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule abgibt und ihren Ruhestand beginnt, wird sie ihr Büro mitnehmen. Nicht das echte, bis dahin aufgeräumte und ausgemistete Schulleiterzimmer, sondern einen winzigen Nachbau in einer Holzkiste mit aufklappbarem Seitenteil. Den bekam sie bei der Abschiedsfeier der Kollegen geschenkt, die offizielle Verabschiedung wird am nächsten Dienstag sein.

Anette May ist entzückt von diesem Nachbau, dem nichts fehlt bis hin zur Mülltüte im Papierkorb und Lakritzkonfekt im klitzekleinen Bonbonglas. Als Lehrerin für Textilgestaltung weiß sie diese Arbeit ganz besonders zu schätzen. Und vielleicht wird sie die Klappe in wehmütigen Momenten öffnen, um sich an die schönen Stunden und Erlebnisse ihrer 37-jährigen Schullaufbahn in Rheindorf zu erinnern.

info Nachfolgerin wird Petra Lebens Die Nachfolge von Anette May ist bereits geregelt. Neue Schulleiterin der KKS wird Petra Lebens, die vor ihrer derzeitigen Tätigkeit in Köln bereits an einer Leverkusener Schule unterrichtet hat.

Sie wollte schon immer Lehrerin werden, studierte die interessante Kombi Textilgestaltung und Chemie („Beides hat mit Stoffen zu tun.“) auf Lehramt und absolvierte ihr Referendariat in Paderborn. Kam dann an die Rheindorfer Gesamt-

schule, der sie bis heute treu blieb. Zehn Jahre war sie Abteilungsleiterin, die letzten neun Jahre Schulleiterin. Jetzt entschied sie mit 63: Es ist genug.

Sie möchte das Leben nach der Schule genießen und zum Beispiel mehr Zeit mit den drei kleinen Enkelkindern verbringen. „Ich bin noch nie im Leben im Mai im Urlaub gewesen“, sagt sie. Das will sie 2020 nachholen. In diesem Jahr geht es noch einmal während der Schulferien nach Holland ans Meer, wenn sie ab 1. August offiziell pensioniert ist. „Ich bin eine leidenschaftliche Näherin, aber meine Nähmaschine hat in letzter Zeit ein trauriges Dasein gefristet“, gesteht Anette May. Das wird sich bald ändern.

Dennoch weiß sie, dass sie nicht nur mit einem lachenden, sondern auch einem weinenden Auge geht. Die „tollen“ Kollegen, das Leitungsteam und auch die Schüler werden ihr fehlen. Jene Eltern, die sich in ungebührlicher Form beschweren und sonst wenig Anteil am Schulleben nehmen, eher weniger. Auch auf die ständigen neuen Verordnungen von oben kann sie verzichten. Während ihrer Lehrtätigkeit habe sich der Chemieunterricht dramatisch verändert. „Wir dürfen eigentlich nur noch Wasser kochen“, sagt sie, die Kinder und Jugendliche so gerne für Naturwissenschaften begeistern möchte. „Und das geht nur über interessante Experimente.“ Mehrmals hat sie die Chemiesammlung nach neuen Sicherheitsbestimmungen ausgedünnt. Undenkbar wäre heute auch, mit ganzen Schulklassen ins Schwimmbad zu gehen, wenn es in den Räumen zu warm wird.