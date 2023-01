Leverkusen Ab Ende Januar gibt’s Schulunterricht im Kinosessel

Auch dieses Jahr beteiligen sich die drei Leverkusener Kinos Scala Cinema in Opladen, Kommunales Kino im Forum sowie das Kinopolis in der City an den landesweiten Schulkino-Wochen. Zum 16. Mal bieten Bildungsministerium NRW und Medienzentrum LWL die Möglichkeit, den Unterricht für einige Stunden ins nächste Kino zu verlegen. Angeboten werden Filme mit Bezügen zu verschiedenen Unterrichtsthemen und für mehrere Klassenstufen. Schulen können sich jetzt noch anmelden.